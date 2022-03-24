Нафта дешевшає після різкого зростання в очікуванні ембарго на поставки з Росії

Ціни на нафту знизилися на волатильних торгах у четвер, 24 березня, інвестори оцінюють потенціал нових поставок на напружених ринках на тлі перспектив нової угоди з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися 0,48%, до 121,02 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки WTI впали на 0,84%, до 113,97 доларів за барель

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив у середу, що Сполучені Штати та їхні союзники досягли прогресу в ядерних переговорах з Іраном, але проблеми залишаються.

"Зняття іранських експортних обмежень допомогло б пом'якшити величезну напруженість, що панує на ринках сирої нафти прямо зараз", - йдеться в замітці консалтингової компанії JBC Energy.

Іран вже готується до збільшення експорту, і, як повідомляється, Державний нафтопереробний завод NIOC почав звертатися до колишніх ключових клієнтів в Індії та Південній Кореї.

Обидва контракти продемонстрували різке зростання на цьому тижні: ф'ючерси на нафту марки Brent виросли більш ніж на 14 доларів за барель, або 13%, з понеділка, а ф'ючерси на нафту WTI піднялися більш ніж на 10 доларів за барель, або 10%, оскільки побоювання з приводу перебоїв з поставками посилилися після вторгнення Росії в Україну.

Ринки нафти підскочили більш ніж на 5% в середу після повідомлень про те, що експорт нафти з терміналу казахстанського Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) повністю зупинений через ураган. Віце-прем'єр Росії заявив, що постачання нафти можуть бути зупинені на два місяці.

Президент США Байден зустрічається з союзниками по НАТО в четвер і, як очікується, оголосить про додаткові санкції проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Тим часом, згідно з даними Управління енергетичної інформації США, минулого тижня запаси нафти в США скоротилися на 2,5 млн барелів, в той час як запаси зі стратегічного нафтового резерву США скоротилися на 4,2 млн барелів.

Згідно з даними EIA, видобуток нафти в США залишився незмінним на рівні 11,6 млн барелів на добу.

"Нафтовий ринок дуже напружений, виробництво в США залишається стабільним, а запаси продовжують скорочуватися, тому у цін на нафту є тільки один шлях", — написав у замітці старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.