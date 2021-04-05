Нафта дешевшає після рішення ОПЕК+ про скорочення видобутку

Червневі ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,5% до 63,90 доларів за барель до 10:00 за київським часом. Нафту марки WTI на травень подешевшала на 1,4%, за 60,60 долара за барель.

За обома контрактами в четвер було досягнуто зростання більше 2 доларів за барель, оскільки інвестори розглядали рішення ОПЕК+ як підтвердження відновлення, обумовленого попитом, а план президента США Джо Байдена з витрат на інфраструктуру в розмірі 2 трильйонів доларів посилив оптимізм.

Ринки були закриті в п'ятницю через свята Великодня.

Організація країн-експортерів нафти, Росія та їх союзники (група ОПЕК+), погодилися послабити обмеження видобутку на 350 тис. барелів на добу в травні, ще на 350 тис. барелів на добу в червні і ще на 400 тис. барелів на добу в липні.

Рішення було прийнято після того, як нова адміністрація США закликала Саудівської Аравії, найбільшого у світі експортера нафти, зберегти доступність енергії для споживачів, незважаючи на побоювання з приводу попиту, оскільки деякі частини Європи залишаються заблокованими, в той час як Японія може розширити екстрені заходи для стримування нової хвилі коронавірусу.

Згідно з угодою, досягнутою у четвер, скорочення ОПЕК+ буде трохи вище 6,5 млн барелів на добу з травня по порівнянні з трохи менше 7 млн барелів на добу в квітні.

Крім того, Саудівська Аравія заявила, що до липня поступово відмовляється від додаткових добровільних скорочень, що призведе до додавання 1 млн барелів на добу. Після цього Saudi Aramco в неділю підвищила офіційні відпускні ціни (OSP) на травень для Азії.

Аналітики Goldman Sachs заявили, що це рішення вказує на обережне і впорядковане нарощування видобутку з боку ОПЕК+. Банк очікує значного відновлення попиту на нафту цього літа, що зажадає додаткових 2 млн барелів на добу видобутку ОПЕК+ з липня по жовтень.