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Нафта дешевшає, незважаючи на заяву ОПЕК + про скорочення видобутку

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Україна, Вівторок 06 вересня 2022 08:42
Нафта дешевшає, незважаючи на заяву ОПЕК + про скорочення видобутку Фото: ціни на нафту знижуються 6 вересня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту у вівторок, 6 вересня, трохи знизилися в порівнянні з попередньою сесією. Угода ОПЕК+ про скорочення видобутку на 100 тисяч барелів на добу в жовтні було сприйнято як в значній мірі символічний крок для підтримки цін після недавнього падіння ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися 0,9%, до 94,93 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на 2,0% до 88,57 доларів за барель в порівнянні із закриттям п'ятниці. У понеділок, в день святкування Дня праці в США, розрахунків не було.

Організація країн-експортерів нафти і союзники на чолі з Росією, об'єднані під назвою ОПЕК+, вирішили скасувати збільшення на 100 тисяч барелів на добу у вересні після того, як провідний виробник Саудівська Аравія та інші члени висловили стурбованість з приводу падіння цін з червня, попри обмежену пропозицію.

Аналітики, які не очікували угоди навіть після того, як Саудівська Аравія заявила, що хоче підтримати ціни, заявили, що скорочення було в основному символічним і мало обмежений вплив на фактичну пропозицію, враховуючи, що ОПЕК+ видобуває нижче цільових показників.

"Хоча заголовки вказують на скорочення на 100 барелів на добу, насправді фактичне скорочення буде набагато менше. Більшість виробників не змогли досягти своїх цілей і видобувають трохи менше, ніж вони повинні бути", - сказав Уоррен Паттерсон, глава відділу стратегії сировинних товарів в ING.

Але цей крок був важливим з точки зору сигналу, оскільки він "вказує на те, що ОПЕК + дуже уважно стежить за попитом і намагається керувати пропозицією, щоб утримувати ціни на нафту на мінімальному рівні", - написав Ноа Барретт, аналітик з енергетики та комунальних послуг в Janus Henderson Investors.

Інші фактори, що впливають на ринок, включають більш слабкий прогноз попиту на нафту через відновлення карантину в деяких частинах Китаю, а також угоду про обмеження цін на експорт російської нафти, сказала Тіна Тен, аналітик CMC Markets.

У відповідь на обмеження цін на нафту з Росії ця країна буде більше поставляти в Азію, заявив журналістам на Східному економічному форумі у Владивостоці міністр енергетики країни Микола Шульгінов.

Нагадаємо, група ОПЕК+ 5 вересня домовилися про невелике скорочення видобутку нафти. На цей крок пішли, щоб підтримати ціни, які впали через побоювання економічного спаду.

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