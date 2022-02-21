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Нафта дешевшає в надії на дипломатичне врегулювання російської кризи

Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали в понеділок, 21 лютого, розвернувшись після сильного початкового зростання. Новини про нові дипломатичні зусилля з врегулювання російської кризи дещо послабили побоювання з приводу поставок нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent і американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли більш ніж на 1 долар за барель на початку торгів в Азії, оскільки російська криза загрожувала порушити експорт енергоресурсів в Європу.

Але згодом ціни впали після того, як офіс президента Франції Еммануеля Макрона заявив у понеділок, що президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін в принципі домовилися про зустріч на вищому рівні по Україні.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,4% до 93,14 долара за барель, після того, як раніше піднялися 95 доларів, в той час як ф'ючерси на нафту марки WTI впали до 90,79 доларів. Ринки США будуть закриті в понеділок у зв'язку зі святкуванням Дня президента.

"Потенційне зниження напруженості в Україні після оголошення саміту США і Росії сьогодні вранці призвело до появи деяких продавців нафти в Азії", - сказав аналітик OANDA Джеффрі Халлі.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Росія буде відрізана від міжнародних фінансових ринків і позбавлена доступу до основних експортних товарів, необхідних для модернізації її економіки, якщо вона вторгнеться в Україну.

"Якщо відбудеться російське вторгнення, як в останні дні попереджали США і Великобританія, ф'ючерси на нафту марки Brent можуть піднятися вище 100 доларів за барель, навіть якщо буде укладена угода з Іраном", - відзначає аналітик Commonwealth Bank Вівек Дхар.

Аналітики сінгапурського банку OCBC кажуть, що Brent може протестувати 100 доларів в короткостроковій перспективі, можливо, до кінця першого кварталу.

Нагадаємо, Національний банк України підвищив прогноз середньої ціни нафти марки Brent в 2022 році з 67 до 74 доларів за барель.

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Нафта