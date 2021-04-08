Нафта дешевшає на тлі зростання пропозиції

Ціни на нафту знижуються в четвер, 8 квітня, після того, як офіційні дані показали значне зростання запасів бензину в США, що викликало побоювання з приводу ослаблення попиту. Разом з тим постачання нафти ростуть по всьому світу.

Нафта марки Brent на 0,36%, до 62,93 доларів за барель до 10:00 за київським часом. Нафта WTI подешевшала на 0,52%, до 59,46 доларів за барель.

Запаси нафти в США впали на 3,5 млн барелів минулого тижня до майже 502 мільйонів барелів, а запаси бензину збільшилися на 4 млн барелів, всупереч очікуванням зниження.

Водночас пропозиція зростає в усьому світі, при цьому обсяг виробництва в Росії в перші кілька днів квітня збільшується у порівнянні з середніми рівнями березневими.

З Ірану можуть бути зняті деякі санкції і збільшені глобальні поставки, при цьому Сполучені Штати та інші держави будуть вести переговори про відновлення ядерної угоди, яка майже зупинила надходження іранської нафти на ринок.

Тим не менш, Міжнародний валютний фонд заявив раніше на цьому тижні, що величезні державні витрати, спрямовані на боротьбу з пандемією COVID-19, можуть збільшити глобальне зростання до 6% в цьому році, чого не досягалося з 1970-х років.

Більш високе економічне зростання підвищить попит на нафту та продукти з неї, що допоможе скоротити запаси.

"Більш позитивний макроекономічний фон також може залучити додатковий інтерес інвесторів до сектору", - йдеться в повідомленні ANZ Research, який підтверджує свій прогноз, що ціна на нафту марки Brent в третьому кварталі досягне 75 доларів за барель.