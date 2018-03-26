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Нафта Brent торгується вище 70 доларів за барель

НовиниЕнергетика    26.03.2018 - 08:45
Ілюстративне фото (Statoil.com)
Ілюстративне фото (Statoil.com)

Ціна нафти Brent вранці досягла 70,36 дол. за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 26 березня 2018 року, знаходиться вище позначки в 70 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 08:26 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 70,36 дол. за барель.

За даними FactSet, за підсумками минулого тижня вартість Brent збільшилася на 6,4%, WTI - на 5,6%. Це максимальне підвищення за останні вісім місяців - з липня 2017 року.

Нагадаємо, 23 березня нафта Brent торгувалась на позначці в 70,28 доларів за барель.

Раніше заступник директора аналітичного департаменту Альпарі Наталя Мільчакова у коментарі РБК-Україна заявила, що барель Brent в березні буде торгуватися в коридорі в 64-65 доларів.

Ціна нафти Brent піднялася вище 70 доларів за барель Нафта Brent торгується вище 69 доларів за барель
Теги публікації: нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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