Нафта Brent торгується вище 70 доларів за барель

Ціна нафти Brent вранці досягла 70,36 дол. за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 26 березня 2018 року, знаходиться вище позначки в 70 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 08:26 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 70,36 дол. за барель.

За даними FactSet, за підсумками минулого тижня вартість Brent збільшилася на 6,4%, WTI - на 5,6%. Це максимальне підвищення за останні вісім місяців - з липня 2017 року.

Нагадаємо, 23 березня нафта Brent торгувалась на позначці в 70,28 доларів за барель.

Раніше заступник директора аналітичного департаменту Альпарі Наталя Мільчакова у коментарі РБК-Україна заявила, що барель Brent в березні буде торгуватися в коридорі в 64-65 доларів.