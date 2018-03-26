Нефть Brent торгуется выше 70 долларов за баррель

Цена нефти Brent утром достигла 70,36 долл. за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 26 марта 2018 года, находится выше отметки в 70 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 08:26 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 70,36 долл за баррель.

По данным FactSet, по итогам прошедшей недели стоимость Brent взлетела на 6,4%, WTI - на 5,6%. Это максимальное повышение за последние восемь месяцев - с июля 2017 года.

Напомним, 23 марта нефть Brent торговалась на отметке в 70,28 долларов за баррель.

Ранее заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова в комментарии РБК-Украина заявила, что баррель Brent в марте будет торговаться в коридоре в 64-65 долларов.