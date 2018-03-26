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Нефть Brent торгуется выше 70 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    26.03.2018 - 08:45
Иллюстративное фото (Statoil.com)
Иллюстративное фото (Statoil.com)

Цена нефти Brent утром достигла 70,36 долл. за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 26 марта 2018 года, находится выше отметки в 70 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 08:26 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 70,36 долл за баррель.

По данным FactSet, по итогам прошедшей недели стоимость Brent взлетела на 6,4%, WTI - на 5,6%. Это максимальное повышение за последние восемь месяцев - с июля 2017 года.

Напомним, 23 марта нефть Brent торговалась на отметке в 70,28 долларов за баррель.

Ранее заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова в комментарии РБК-Украина заявила, что баррель Brent в марте будет торговаться в коридоре в 64-65 долларов.

Цена нефти Brent поднялась выше 70 долларов за баррель Нефть Brent торгуется выше 69 долларов за баррель
Теги публикации: нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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