Нафта Brent торгується вище 67 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Ціна за барель нафти Brent склала 67,34 долара

Ціна нафти марки Brent сьогодні, 18 березня 2019 року, перевищила 67 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:42 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 67,34 долара. Це на 0,99% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, сьогодні міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив, що ОПЕК і партнери організації доведуть рівень дотримання угоди про скорочення видобутку до 100% і навіть перевищать його в найближчі тижні. За його словами, основними факторами, що впливають на дії групи, є рівні запасів і нафтових інвестицій.

Додамо, ціна північноморської нафти марки Brent 14 березня 2019 року вперше з листопада перевищила 68 доларів за барель.

В листопаді минулого року ціни на нафту почали падати після заяви президента США Дональда Трампа про подальші відносини з Саудівською Аравією після вбивства журналіста Джамаля Хашкаджи. Американський лідер підкреслив, що не має наміру руйнувати економіку США і Саудівської Аравії, а Вашингтон залишиться партнером Ер-Ріяда.