Нафта Brent торгується вище 67 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці 67,21 долара за барель

Ціна нафти марки Brent сьогодні, 13 березня 2019 року, знаходиться вище позначки в 67 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

станом на 17:23 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 67,21 долара. Це на 0,31% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, що станом на 09:43 київським часом ціна за барель нафти Brent становила 67,01 долара. Це на 0,01% вище за рівень закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, ціни на нафту ростуть на тлі скорочення видобутку в країнах ОПЕК, а також санкцій США проти Ірану та Венесуели. Зокрема, експорт з Венесуели знизився в результаті наймасштабнішого в історії країни блекаут, з-за якого основна частина країни залишилася без електрики.

Як зазначає Reuters, аналітики National Australia Bank вважають перспективи ринку нафти неоднозначними. У той же час в цьому році очікується поступове подорожчання нафти до позначки в 70 доларів за барель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій відносно Ірану.

До цього США зажадали від Індії зупинити закупівлю венесуельської нафти.