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Нафта Brent торгується вище 67 доларів за барель

Новини » Енергетика    13.03.2019 - 17:28
Нафта Brent торгується вище 67 доларів за барель
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці 67,21 долара за барель

Ціна нафти марки Brent сьогодні, 13 березня 2019 року, знаходиться вище позначки в 67 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

станом на 17:23 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 67,21 долара. Це на 0,31% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, що станом на 09:43 київським часом ціна за барель нафти Brent становила 67,01 долара. Це на 0,01% вище за рівень закриття попередніх торгів.

 

Нагадаємо, ціни на нафту ростуть на тлі скорочення видобутку в країнах ОПЕК, а також санкцій США проти Ірану та Венесуели. Зокрема, експорт з Венесуели знизився в результаті наймасштабнішого в історії країни блекаут, з-за якого основна частина країни залишилася без електрики.

Як зазначає Reuters, аналітики National Australia Bank вважають перспективи ринку нафти неоднозначними. У той же час в цьому році очікується поступове подорожчання нафти до позначки в 70 доларів за барель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій відносно Ірану.

До цього США зажадали від Індії зупинити закупівлю венесуельської нафти.

Нафта дорожчає на скороченні видобутку в країнах ОПЕК Ціни на нафту продовжують зростати на тлі ситуації у Венесуелі
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