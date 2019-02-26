Нафта Brent торгується нижче 65 доларів після заяв Трампа

Brent торгується на позначці 64,73 долара за барель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 26 февраля 2019 года, находится ниже отметки в 65 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:11 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 64,73 доллара. Это на 1,49% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, в ходе вчерашних торгов нефть Brent за день подешевела более чем на 3%. Цены резко пошли вниз после того, как президент США Дональд Трамп пожаловался на рост цен на нефть и вновь призвал ОПЕК стабилизировать их. В то же время отмечается, что вопреки требованиям Трампа именно санкции США против экспортеров нефти из Ирана и Венесуэлы способствуют подорожанию топлива.

Накануне еще до заявлений Трампа нефть начала дешеветь на фоне роста экспорта из США, связанного с рекордной добычей в стране, которая достигла 12 миллионов баррелей в сутки. По данным Reuters, экспорт в феврале достиг также рекордной отметки - 3,6 миллиона баррелей в сутки.