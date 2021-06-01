Нафта Brent подорожчала до 71 долара вперше з березня

Серпневі ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 2,05% до 70.74 доларів за барель до 13:00 за київським часом. Нафта WTI з поставками в липні подорожчала на 2,7% до 68,12 доларів за барель. Раніше ціна на нафту марки Brent досягла сесійного максимуму в 71 долар, що стало найвищою денною ціною з 8 березня.

"У той час як існують побоювання з приводу більш жорстких обмежень, пов'язаних з COVID-19 в деяких частинах Азії, ринок, схоже, більше орієнтований на позитивну динаміку попиту в США і деяких частинах Європи", - відзначають аналітики ING Economics.

Однак зростання цін було обмежене, оскільки очікується, що на ринок буде надходити більше продукції.

Джерела в ОПЕК повідомили, що Організація країн-експортерів нафти і її союзники (ОПЕК+), ймовірно, погодяться продовжити поступове ослаблення обмежень пропозиції на зустрічі у вівторок. Виробники мають намір врівноважити очікуване відновлення попиту з можливим збільшенням експорту з Ірану.

"Немає ніяких ознак поділу всередині групи, і ми очікуємо, що вона збереже стійкий курс при дуже хорошому контролі над ринком", - сказав Бьярне Шилдроп, головний аналітик з сировинних товарів SEB в Осло.

У квітні група ОПЕК + вирішила повернути на ринок 2,1 млн барелів на добу з травня по липень, оскільки очікувала, що світовий попит зросте, незважаючи на дуже велику кількість випадків коронавірусу в Індії, третьому за величиною споживачеві нафти у світі.