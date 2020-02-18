Нефьодов: ліміт на посилки для безмитного ввезення не планують змінювати

На сьогодні українська влада не планує змінювати ліміт на посилки для безмитного ввезення. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів глава Державної митної служби Максим Нефьодов.

За його словами, на сьогодні немає дискусії з приводу зміни вартості для безмитного ввезення.

"Мені здається, що її (дискусію, - ред.) потрібно вести вже після того, як ми зробимо процес оформлення максимально зручним для людей. У більшості країн Європи цей ліміт набагато менший, ніж в Україні. Він становить близько 22 євро, з наступного року він становитиме нуль в межах всього Євросоюзу. Чи готові ми до цього? Не знаю. Це питання до політиків, митниця буде готова виконати будь-яке рішення, яке буде прийнято в стінах парламенту", - зазначив Експерт.

Нагадаємо, раніше Нефьодов пропонував тимчасово повернути ліміт вартості посилок, які не оподатковуються, зі 100 до 150 євро.

З 1 липня 2019 року неоподатковувана вартість посилок з-за кордону до України була знижена з 150 до 100 євро. Згідно із законом, 10%-ве мито і 20% ПДВ буде стягуватися з вартості, яка перевищує 100 євро. Таким чином, за посилку 110 євро, наприклад, доведеться заплатити 3 євро. Якщо податки не будуть сплачені, посилку повернуть відправнику.