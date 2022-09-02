Нерухомість росіян в Естонії можуть продати: у МВС розповіли, кого це стосується

Нерухомість росіян в Естонії може бути продати в разі необхідності покриття боргу з оплати комунальних послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
За даними МВС Естонії, громадянам РФ в країні належить 41 351 об'єкт нерухомості. Зазначено, що у більшості росіян є вид на проживання в Естонії - тобто на них ніяк не впливають візові обмеження.
При цьому майже 4,5 тисяч людей потребують візи для відвідування країни, тому вони можуть опинитися в ситуації, коли через візову заборону буде нікому піклуватися про їхню нерухомість.
"Люди, які купують житло в інших країнах, повинні прораховувати наперед, чи зможуть вони завжди мати доступ до цієї нерухомості. Так, як зараз робити банківські перекази - складне питання. Якщо є людина або фірма, які готові стежити за цією нерухомістю, я думаю, що є спосіб домовитися про відстрочення платежів", - сказав віце-канцлер МВС Естонії Вейко Комусаар в програмі "Просто літо" на радіо 4.
Комусаар також наголосив на важливості візових обмежень у контексті якнайшвидшого закінчення війни в Україні.
"При цьому обмеження тривають тільки третій тиждень, тому говорити про те, що хтось завтра позбудеться своєї власності, занадто передчасно. Якщо ж людина дійсно опиниться в ситуації, коли вона не зможе управляти нерухомістю і утворюється борг, в самому крайньому випадку квартиру можуть реалізувати для покриття боргу", - додав Коммусаар.
Як повідомлялося раніше, Естонія заборонила в'їзд росіянам з шенгенськими візами, виданими Естонією. У країні також говорили про плани заборонити в'їзд в країну для громадян РФ з візами, які видали інші країни ЄС.
Нагадаємо, що прем'єр Естонії Кая Каллас закликала припинити видавати туристичні візи російським громадянам.
Крім того, вона назвала російських туристів загрозою національній безпеці.
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