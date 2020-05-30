Нерухомість за кордоном та мільйонні доходи: Зеленський показав декларацію

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію за 2019 рік. В ній український лідер зазначив численні об'єкти нерухомості, мільйонні доходи та колекцію дорогих годинників.

Відповідну декларацію опубліковано в електронному реєстрі НАЗК.

Доходи президента

Згідно з поданою декларацією, доходи Зеленського і його сім'ї минулого року склали 26,6 млн гривень, при цьому з травня 2019 він відійшов від бізнесу, а його зарплата на посаді президента склала 208 тисяч гривень.

Уточнюється, що його сім'я отримала доходи в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики на 5,1 млн гривень і придбала ОВДП на 5,2 млн гривень.

Президент задекларував майже 4,5 млн гривень від продажу нерухомості в Києві, зареєстровану на Олену Зеленську. Крім того, дохід від продажу корпоративних прав 12 компаній сім'ї помічника президента Сергія Шефіра склав 246 тисяч гривень.

Навесні 2019 він продав акції компанії Green Family LTD, торгові марки, зареєстровані в Росії, корпоративні права в зарубіжних компаніях Vilhar Holdings Limited і Aldorante Limited.

При цьому Зеленський залишається власником кількох торгових марок, в тому числі "Слуга народу". Вартість найбільших його торгових марок "Вечірній квартал" і "Розсміши коміка" досягає 60 млн гривень, він отримав загальне роялті від їх використання в сумі 548 тисяч гривень.

Зеленський отримав 3,2 млн гривень за надання в оренду квартири на території Великобританії.

У 2019 на президентську кампанію витрачено 11,5 млн гривень в якості внеску до виборчого фонду, ще 567 тисяч гривень заплатив за консультації від компанії PricewaterhouseCoopers. Поїздка до Султанату Оман оплачувалася за рахунок дружини Олени Зеленської. Згідно із законодавством, витрати і правочини членів сім'ї не декларуються.

Нерухомість

В цьому розділі президент вказав куплений у 2008 будинок і земельну ділянку в Іванковичах під Києвом загальною вартістю понад 1,5 млн гривень, а також шість квартир (куплені в різні періоди часу), віллу в Італії вартістю 88 млн гривень (зареєстрована на компанію San Tommaso SRL), квартиру в Британії вартістю 21 млн гривень.

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