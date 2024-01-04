Неприкосновенность, обеспечение и защита: Лукашенко подписал гарантии для себя и семьи

Режим Лукашенко в Беларуси

В августе 2020 года в Беларуси вспыхнули массовые акции неповиновения. Люди вышли на улицы по всей стране после объявления предварительных результатов выборов, согласно которым Александр Лукашенко якобы получил 80% голосов и снова остался на посту президента Беларуси.

Еще перед голосованием белорусский режим, боясь поражения на выборах, начал преследовать всех возможных оппонентов. Когда Центризбирком Беларуси объявил предварительные результаты выборов, тысячи белорусов вышли на улицы, чтобы показать свое несогласие с явной фальсификацией.

Почти сразу белорусские силовики применили против несогласных с результатами президентских выборов протестующих неоправданное насилие. ОМОН расстреливал людей резиновыми пулями, забрасывал толпу дымовыми и светошумовыми гранатами, бил дубинками, после чего задерживал. Митингующих из Минска отправляли в СИЗО, где их избивали и пытали.

За притеснения оппозиции, разгон протестов, а также преследование журналистов на режим Лукашенко уже было наложено несколько пакетов санкций со стороны ЕС и других стран мира. Кроме того, в ЕС уже готовят новые санкции за другие преступления режима.

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