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Недостатньо вакцинованих: Норвегія знову відклала пом'якшення карантину

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Норвегія, Четвер 02 вересня 2021 19:39
Недостатньо вакцинованих: Норвегія знову відклала пом'якшення карантину Фото: у Норвегії відклали скасування карантину (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Норвегії втретє відклав скасування карантинних обмежень в країні. Оскільки влада хоче, щоб в країні було вакциновано якомога більше громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг заявила, що ризикувати зі скасуванням обмежень в даний час не варто, оскільки пройде зовсім небагато часу.

Четвертий етап урядової стратегії відновлення роботи був скасований і буде замінений скасуванням всіх карантинних заходів. До оголошення очікувалося, що обмеження будуть зняті приблизно 12 вересня.

Однак у Норвегії влада заявила, що послаблять правила проведення заходів з використанням covid-сертифікатів.

Уряд заявив, що він послабить правила для заходів, що використовують сертифікати Covid.

На заходах з сертифікатом, коли всі присутні сидять на певних місцях, в приміщенні може перебувати до 5 тисяч осіб (замість 3 тисяч) і до 10 тисяч на відкритому повітрі (замість 7 тисяч).

Проте місткість залів як і раніше буде складати тільки 50% від їх місткості. Зміни набирають чинності з 4 вересня.

Нагадаємо, в перший раз уряд Норвегії відклав зняття всіх обмежень на початку липня.

Наприкінці липня влада заявила, що не будуть послаблювати обмеження через" Дельта " штаму коронавірусу.

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