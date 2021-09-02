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Недостаточно вакцинированных: Норвегия снова отложила смягчение карантина

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Норвегия, Четверг 02 сентября 2021 19:39
Недостаточно вакцинированных: Норвегия снова отложила смягчение карантина Фото: в Норвегии отложили отмену карантина (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Норвегии в третий раз отложило отмену карантинных ограничений в стране. Поскольку власти хотят, чтобы в стране было вакцинировано как можно больше граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг заявила, что рисковать с отменой ограничений в настоящее время не стоит, поскольку пройдет совсем немного времени.

Четвертый этап правительственной стратегии возобновления работы был отменен и будет заменен отменой всех карантинных мер. До объявления ожидалось, что ограничения будут сняты примерно 12 сентября.

Однако в Норвегии власти заявили, что ослабят правила проведения мероприятий с использованием COVID-сертификатов.

Правительство заявило, что оно ослабит правила для мероприятий, использующих сертификаты Covid.

На мероприятиях с сертификатом, когда все присутствующие сидят на определенных местах, в помещении может находиться до 5 тысяч человек (вместо 3 тысяч) и до 10 тысяч на открытом воздухе (вместо 7 тысяч).

Тем не менее вместимость залов по-прежнему будет составлять только 50% от их вместимости. Изменения вступают в силу с 4 сентября.

Напомним, в первый раз правительство Норвегии отложило снятие всех ограничений в начале июля.

В конце июля власти заявили, что не будут ослаблять ограничения из-за "Дельта" штамма коронавируса.

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