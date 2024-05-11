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Не достаточно страхового стажа: какие выплаты могут получить украинцы вместо пенсии

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинцы, которые не накопили трудовой стаж к пенсионному возрасту, имеют право на временную государственную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Дія".

Лица, которые достигли возраста, указанного в части 1 статьи 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", но не приобрели право на пенсионные выплаты в связи с отсутствием, имеют право на временную помощь при наличии страхового стажа не менее 15 лет. 

Размер таких социальных выплат равен разнице между прожиточным минимумом инвалида и средним доходом на одного члена семьи за последние шесть месяцев. При этом размер таких выплат не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который на сегодняшний день составляет 3 028 гривен.

Такие выплаты предоставляются после достижения 65-летнего возраста; в возрасте 63 лет такая помощь предоставляется только в том случае, если у пенсионера недостаточно страхового стажа.

Оформление такой помощи происходит через личное обращение лица. Пенсионер должен подать соответствующее заявление в органы соцзащиты. К нему необходимо приложить такой пакет документов:

  • удостоверение личности (паспорт);
  • идентификационный код;
  • сведения об имущественном состоянии;
  • декларацию о доходах;
  • сведения о состоянии семьи (члены семьи о которых указано в декларации);
  • справку о количестве приобретенного стажа.

 

Отметим, что в 2024 году для выхода на пенсию в возрасте 60 лет потребуется не менее 31 года страхового стажа. Каждый год количество лет страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию в возрасте 60 лет, будет увеличиваться на 12 месяцев и достигнет 35 лет в 2028 году.

Ранее сообщалось, что украинцы могут "купить" страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет или для получения более высокой пенсии.

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