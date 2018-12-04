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За тиждень до Росії не пропустили 160 громадян України

Новини » Нерухомість    04.12.2018 - 16:10
За тиждень до Росії не пропустили 160 громадян України
Ілюстративне фото (УНІАН)

Росія не пояснює причин відмови у в'їзді українцям

Впродовж останнього тижня 160 громадянам України відмовили у в'їзді до Росії. Про це РБК-Україна повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. 

Він додав, що жодних документальних пояснень українцям щодо причин відмови Росія не дає.

"Загалом 160 громадян України не пропустили до Росії за останні шість днів. При цьому російська сторона не надає жодних пояснень щодо причин не пропуску українців", - повідомив Демченко.

Прикордонники заявляють, що Росія в такий спосіб діє не в правовому полі.

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі назвали провокаційними  заяви Росії щодо збільшення відмов її громадянам на в'їзд до України. Зокрема, щодоби через кордон з Росії в Україну слідує близько 800 громадян РФ. У разі відмови на в'їзд українські прикордонники видають росіянам картки із чітким поясненням причин. 

Раніше глава Держприкордонслужби Петро Цигикал повідомив, що у зв'язку з воєнним станом чоловіків з російським громадянством будуть пропускати в Україну тільки з гуманітарних причин.

 

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