За тиждень у перетині КПВВ на Донбасі відмовили 121 людині

Всього КПВВ за тиждень перетнули чверть мільйона громадян

С начала недели, с 18 по 22 февраля, в пересечении контрольно-пропускных пунктов на Донбассе украинская сторона отказала 121 человеку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, в целом в течение указанного времени установленным порядком через линию разграничения было оформлено 248 тыс. граждан и 30 тысяч транспортных средств.

"Отказано в пропуске через линию столкновения 121 лицу в связи с неисправностью в документах или отсутствием необходимого перечня документов", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в КПВВ пограничниками оформлено 24 внутренне перемещенные лица (ВПО), которые через гуманитарный кризис и систематические нарушения прав человека со стороны оккупационной администрации РФ вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания и искать лучшей жизни на контролируемой украинской властью территории.

РБК-Украина писало, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 20 февраля, пересекли 36,8 тысяч человек.

Ранее Международный комитет Красного Креста направил на оккупированные территории Донбассе очередную партию гуманитарной помощи. Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовало восемь грузовиков со строительными материалами общим весом 160 тонн.