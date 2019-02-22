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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 36 тис. осіб

Новини » Суспільство    22.02.2019 - 10:18
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 36 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Через КПВВ прослідували 4,3 тисячі транспортних засобів

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 20 лютого, перетнули 36,8 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Яз зазначається, пропускні операції в КПВВ у межах визначених дорожніх коридорів розпочались вчасно.

Пасажиро-транспортний потік в усіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду залишається на рівні попередньої доби, так через лінію розмежування прослідувало 36,7 тисячі осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 8565 осіб та 950 транспортних засобів;

"мар'їнка" - 7675 осіб та 1215 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7415 осіб та 1320 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3755 осіб та 800 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9305 осіб

Сьогодні зранку в КПВВ на в'їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 30/50; "Мар'їнка" - 25/80; "Новотроїцьке" - 35/85; "Гнутове" - 20/40.

Нагадаємо, бойовики за добу, 21 лютого 7 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Внаслідок обстрілів поранення отримали 3 українських військових.

Додамо, президент Петро Порошенко в ході свого виступу на Генасамблеї ООН заявивши, що Донбас перетворився на конвеєр для російської машини вбивств.

На Донбасі за добу поранені 3 українських військових На Донбасі за день поранені двоє українських військових
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