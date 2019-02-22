Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 36 тис. осіб

Через КПВВ прослідували 4,3 тисячі транспортних засобів
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 20 лютого, перетнули 36,8 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Яз зазначається, пропускні операції в КПВВ у межах визначених дорожніх коридорів розпочались вчасно.
Пасажиро-транспортний потік в усіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду залишається на рівні попередньої доби, так через лінію розмежування прослідувало 36,7 тисячі осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів:
"Майорське" - 8565 осіб та 950 транспортних засобів;
"мар'їнка" - 7675 осіб та 1215 транспортних засобів;
"Новотроїцьке" - 7415 осіб та 1320 транспортних засобів;
"Гнутове" - 3755 осіб та 800 транспортних засобів;
"Станиця Луганська" - 9305 осіб
Сьогодні зранку в КПВВ на в'їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
"Майорське" - 30/50; "Мар'їнка" - 25/80; "Новотроїцьке" - 35/85; "Гнутове" - 20/40.
Нагадаємо, бойовики за добу, 21 лютого 7 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Внаслідок обстрілів поранення отримали 3 українських військових.
Додамо, президент Петро Порошенко в ході свого виступу на Генасамблеї ООН заявивши, що Донбас перетворився на конвеєр для російської машини вбивств.