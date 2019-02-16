Червоний Хрест направив чергову партію гумдопомоги на Донбас

Ілюстративне фото (twitter.com/ICRC_ua)

Вісім вантажівок прослідували через КПВВ "Новотроїцьке"

Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на окуповані території Донбасі чергову партію гуманітарної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Як зазначається, через контрольний пункт в’їзду-виїзду "Новотроїцьке" прослідувало вісім вантажівок з будівельними матеріалами загальною вагою 160 тонн від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста.

РБК-Україна писало, що 13 лютого через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію прослідували 19 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Всього оформлено вантаж масою 232 тонни.

Раніше помічник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер заявила, що в результаті військового конфлікту на сході України в 2019 році 3,5 млн людей потрібна гуманітарна допомога.

Нагадаємо, за минулу добу, 15 лютого, пункти пропуску на Донбасі перетнули 42 тис. осіб. Зранку 16 лютого усі КПВВ, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, відкриті відповідно до зимового графіку роботи та працюють у штатному режимі.