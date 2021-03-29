За тиждень довкіллю України завдали збитків на 57 млн гривень

За тиждень довкіллю України завдали збитків на майже 57 млн гривень. У цей період було проведено 906 перевірок.

"У період з 19 по 25 березня тероргани Держекоінспекції пред’явили претензій та позовів щодо відшкодування збитків на суму 56 мільйонів 816 тисяч гривень. У цей період було проведено 906 перевірок та складено 911 протоколів про адміністративні порушення", - сказано у повідомленні.

Вказано, що найбільшої шкоди довкіллю протягом тижня завдали через перевищення лімітів на вилов водних живих ресурсів в НПП "Нижньодніпровський". Збитки від порушення склали 56,7 мільйона гривень. Інспекція готує матеріали для передачі до прокуратури Херсонської області

Ще 43,3 мільйона гривень збитків виникли, оскільки КП "Міськводоканал" Сумської міської ради самовільно користувалося надрами.