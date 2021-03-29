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За тиждень довкіллю України завдали збитків на 57 млн гривень

Новость на русском → Україна, Понеділок 29 березня 2021 15:39
За тиждень довкіллю України завдали збитків на 57 млн гривень Фото: екології України завдали збитків на 57 млн гривень (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

За тиждень довкіллю України завдали збитків на майже 57 млн гривень. У цей період було проведено 906 перевірок.

Про це повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції.

"У період з 19 по 25 березня тероргани Держекоінспекції пред’явили претензій та позовів щодо відшкодування збитків на суму 56 мільйонів 816 тисяч гривень. У цей період було проведено 906 перевірок та складено 911 протоколів про адміністративні порушення", - сказано у повідомленні.

Вказано, що найбільшої шкоди довкіллю протягом тижня завдали через перевищення лімітів на вилов водних живих ресурсів в НПП "Нижньодніпровський". Збитки від порушення склали 56,7 мільйона гривень. Інспекція готує матеріали для передачі до прокуратури Херсонської області

Ще 43,3 мільйона гривень збитків виникли, оскільки КП "Міськводоканал" Сумської міської ради самовільно користувалося надрами.

Нагадаємо, Державна екоінспекція буде залучати поліцію у разі недопуску на підприємства для перевірки.

Як писало РБК-Україна, у парламенті напрацювали нову редакцію законопроекту про державний екологічний контроль. Він передбачає ліквідацію та перезапуск Державної екоінспекції.

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