За тиждень на грип в Україні захворіли понад 135 тис. людей

За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли 136 225 людей, із них 67,7% - діти віком до 17 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Інтенсивний показник захворюваності склав 356,2 людей на 100 000 населення, що на 25,3% менше епідемічного порога по Україні.



Зареєстровано 1 випадок грипоподібного захворювання та 20 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції. В усіх регіонах України активність грипу та ГРВІ знаходилась на неепідемічному рівні.



У МОЗ нагадують, що найкраща профілактика грипу - це щорічна вакцинація. Упродовж минулого тижня проти грипу вакциновано більше 4 тис людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 224 тис осіб.

Нагадаємо, в Україні від ускладнень грипу типу А помер чоловік, який захворів 20 грудня.

РБК-Україна писало, що у столиці за тиждень грип та ГРВІ захворіли 11 172 людини. Інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні, і нижче базової лінії на 50,7%. Показник захворюваності становить 378,6.