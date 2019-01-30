За тиждень на грип в Україні захворіли майже 200 тис. людей

Епідемічні пороги перевищені у восьми областях

За третью неделю 2019 года гриппом и ОРВИ заболели почти 199 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравохранения Украины.

Также отмечается, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 516,2 на 100 тысяч населения, что почти на уровне эпидемического порога по Украине.

В то же время, эпидемические пороги превышены в Черниговской (31,8%), Черновицкой (23%), Ивано-Франковской (22,6%), Житомирской (10%), Хмельницкой (7,2%), Николаевской (4%), Киевской (1,8%) и Закарпатской (0,3%) областях

"В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 198 708 человек, из них 58,5% дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых снизился на 6,9 %, среди детей до 17 лет увеличился на 12,5 %", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в 14 школах Николаева, по состоянию на 29 января, приостановлен учебный процесс в связи с повышенным уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Напомним, в Киеве интенсивность эпидемического процесса ниже эпидемического порога на 44,9%. Сейчас показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 471,4.