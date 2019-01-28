У Києві спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Показник захворюваності на грип та ГРВІ в Києві складає 471,4

У Києві інтенсивність епідемічного процесу нижче епідемічного порогу на 44,9%. Наразі показник захворюваності грип та ГРВІ складає 471,4, повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За його словами, в Києві зареєстровано 13967 хворих на грип та ГРВІ (за попередній тиждень захворіло 14653). В даний час в столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 4,7%. Так, дітей захворіли - 8207 (зниження на 2,1%), дорослих - 5760 осіб (зниження на 8,1%).

"У структурі захворюваності діти складають 58,8%, а на попередньому тижні - 57,2%. Серед школярів захворюваність зросла на 0,2%: 3687 випадків, становить 44,9% від загальної кількості хворих дітей і 26,4% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", - розповів Поворозник.

Він зазначив, що в медичні установи за четвертий тиждень госпіталізовано 178 осіб, з них 139 - діти.

Окремо він зазначив, що зараз у Києві призупинено навчальний процес у 36 школах.

Нагадаємо, раніше в КМДА заявили, що у лікарнях Києва досить препаратів для лікування грипу.

Раніше в МОЗ назвали кількість щеплених від грипу українців. Зокрема, з початку епідеміологічного сезону вакцинувалися 158 тис. українців.