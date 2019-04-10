За тиждень від грипу в Україні померли чотири людини

На грип в Україні за тиждень, 1-7 квітня, захворіли 127 тис. осіб, чотири людини померли від ускладнень хвороби. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 329,8 на 100 тис. населення, що на 36,4% менше рівня епідемічного порогу по Україні. Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 126 тис. 959 осіб, з них 66,0% діти до 17 років.

Повідомляється, що захворюваність на грип та ГРВІ знижується. У МОЗ зазначили, що це менше у порівнянні з минулим тижнем і показниками захворюваності в аналогічний період минулого року. Епідемічний поріг захворюваності не перевищений ні в одній з областей.

Повідомляється, що чотири людини померли внаслідок ускладнень грипу. З початку епідемічного сезону зареєстровано 59 летальних випадків.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Кіровоградській області від ускладнень грипу померли дві людини.

Додамо, протягом тижня (25-31 березня) на грип та ГРВІ захворіли 137 916 людей, з яких 66,3% діти віком до 17 років. 25 березня був зареєстрований один летальний випадок від ускладнень грипу в Новоукраїнському районі Кіровоградської області. Лабораторно підтверджено вірус грипу типу А (H1N1). Це сьомий летальний випадок в області.