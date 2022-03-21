ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

За тиждень енергетики повернули світло 159 тисячам сімей в Донецькій та Київській областях, - ДТЕК

Новость на русском →
Понеділок 21 березня 2022 13:14
За тиждень енергетики повернули світло 159 тисячам сімей в Донецькій та Київській областях, - ДТЕК Фото: за тиждень енергетики повернули світло 159 тисячам сімей в Донецькій та Київській областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулий тиждень(з 14 по 20 березня) в Донецькій, Київській областях та в місті Києві відновлено електропостачання 159 тисяч домогосподарств, які були знеструмлені внаслідок обстрілів російськими окупантами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"В Київській області світло вдалося повернути 59,1 тисячі сімей. В столиці відновлено електропостачання близько 64 тисяч споживачів, які були знеструмлені внаслідок падіння уламків ворожої ракети", - повідомили в компанії.

На Донеччині електропостачання відновили для 34,8 тисяч родин. Та ще 1300 будинків Дніпропетровської області.

Загалом за минулий тиждень аварійні бригади ДТЕК спільно з ЗСУ відновили електропостачання 284 населених пунктів.

"Ситуація ускладнена активними бойовими діями в Київському та Донецькому регіонах. Аварійні бригади безперервно працюють уже 26 діб, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії", - додали в компанії.

У деяких населених пунктах ремонти доводиться проводити 2 та більше разів, через обстріли та пошкодження електрообладнання.

Зокрема, найскладнішими напрямками є Авдіївський, Мар’їнський та Лиманський райони Донеччини та Макарівський, Ірпінський, Вишгородський, Бородянський Іванківський, Чорнобильський, Баришівський, Бучанський, Києво-Святошинський райони Київщини.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Росіяни своїх здають: що кажуть окупанти після трьох тижнів війни проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Росіяни своїх здають: що кажуть окупанти після трьох тижнів війни проти України