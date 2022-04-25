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За тиждень енергетики повернули світло для 125 тисяч родин у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

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Понеділок 25 квітня 2022 14:30
За тиждень енергетики повернули світло для 125 тисяч родин у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК Фото: за тиждень енергетики повернули світло для 125 тисяч родин у Київській та Донецькій областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулий тиждень (з 18 по 24 квітня) енергетики відновили електропостачання 125 тисяч домівок в Київській та Донецькій областях, які були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Зокрема, у Київській області за тиждень світло повернули для 34 326 родин у 78 населених пунктах.

"Всього з 3 квітня вдалося повернути світло понад 58% всіх, хто лишився без світла через російських загарбників. Знову зі світлом - понад 83 тисячі родин", - зазначили в ДТЕК.

Фахівці продовжують відновлювати електропостачання в районах Київської області, звільнених Збройними силами України від російських окупантів. 25 квітня енергетики планують виконувати роботи з ремонтів мереж у 12 населених пунктах Бучанського району та 7 пунктах Вишгородського району.

У Донецькій області за минулий тиждень енергетики повернули світло 83 662 родинам у 116 населених пунктах

"Найскладніші напрямки - Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський. Тут через активні бойові дії регулярно пошкоджуються електромережі та підстанції. Тому в одних і тих самих населених пунктах доводиться регулярно проводити ремонти", - наголосили в компанії.

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Київська область Донецька область Електроенергія ДТЕК
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