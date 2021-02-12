За тиждень у Данії та Німеччині затримали 14 підозрюваних в підготовці теракту

У Данії за тиждень затримали 13 осіб, підозрюваних у підготовці теракту на території цієї країни або в Німеччині. Ще одного затримали в ФРН.
Про це журналістам заявила поліція Данії на брифінгу в п'ятницю, 12 лютого, передає Reuters.
Повідомляється, що за минулий тиждень у Данії було заарештовано 13 людей за придбання вогнепальної зброї та інгредієнтів для виготовлення вибухових речовин. Їх підозрюють у плануванні теракту в Данії чи Німеччині.
При цьому, за даними данського видання cphpost.dk, загалом затримано 14 осіб, сімом з яких вже обрали запобіжний захід - вони залишаться під вартою до 2 березня. Судове засідання відбулося у закритому режимі з посиленою охороною.
Ще шість підозрюваних залишатимуться під вартою до 23 лютого - дві жінки та чотири чоловіка. Одного чоловіка заарештували у Німеччині.
Ймовірно, більшість затримань було здійснено під час операції в Зеландії у вихідні 6-8 лютого.
Як раніше повідомляло РБК Україна, за даними Der Spiegel, в ході цієї операції правоохоронці обох країн затримали трьох сирійців, які можуть бути пов'язаними з "Ісламською державою". Їх звинуватили в підготовці "серйозного акту насильства, що загрожує державі".
Минулого тижня поліція Німеччини отримала інформацію про підозріле інтернет-замовлення від 33-річного сирійця з Данії. Він замовив у Польщі п’ять кілограмів сірки та п’ять кілограмів алюмінієвого порошку, які використовують для виготовлення бомб, на адресу свого брата в німецькому Дессау.
Правоохоронці обшукали квартиру в Дессау, але не знайшли там замовлених хімікатів. Однак під час обшуків виявили кілограми петард, запобіжників та інших піротехнічних засобів, а також саморобний прапор "Ісламської держави".
Мешканця квартири в Дессау, 36-річного сирійця, поліція затримала в неділю в Данії. Його затримали разом з братом. Саме тоді, як пише Spiegel, слідчі знайшли хімічні речовини. Пізніше правоохоронці арештували і третього брата, який перебував у Дітценбаху.