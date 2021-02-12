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За неделю в Дании и Германии задержали 14 подозреваемых в подготовке теракта

Автор: РБК-Украина

В Дании за неделю задержали 13 человек, подозреваемых в подготовке теракта на территории этой страны или в Германии. Еще одного задержали в ФРГ.

Об этом журналистам заявила полиция Дании на брифинге в пятницу, 12 февраля, передает Reuters.

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Сообщается, что за прошедшую неделю в Дании было арестовано 13 человек за приобретение огнестрельного оружия и компонентов для изготовления взрывчатых веществ. Их подозревают в планировании теракта в Дании или Германии.

При этом, по данным датского издания cphpost.dk, всего задержаны 14 человек, семерым из которых уже избрали меру пресечения - они останутся под стражей до 2 марта. Судебное заседание состоялось в закрытом режиме с усиленной охраной.

Еще шесть подозреваемых останутся под стражей до 23 февраля - две женщины и четыре мужчины. Одного мужчину арестовали в Германии.

Вероятно, большинство задержаний было осуществлено во время операции в Зеландии в выходные 6-8 февраля.

Как ранее сообщало РБК-Украина, по данным Der Spiegel, в ходе этой операции правоохранители обеих стран задержали трех сирийцев, которые могут быть связанными с "Исламским государством". Их обвинили в подготовке "серьезного акта насилия, угрожающего государству".

На прошлой неделе полиция Германии получила информацию о подозрительном интернет-заказе от 33-летнего сирийца из Дании. Он заказал в Польше пять килограммов серы и пять килограммов алюминиевого порошка, которые используют для изготовления бомб, на адрес своего брата в немецком Дессау.

Правоохранители обыскали квартиру в Дессау, но не нашли там заказанных химикатов. Однако во время обысков обнаружили килограммы петард, предохранителей и других пиротехнических средств, а также самодельный флаг "Исламского государства".

Обитателя квартиры в Дессау, 36-летнего сирийца, полиция задержала в воскресенье в Дании. Его задержали вместе с братом. Именно тогда, как пишет Spiegel, следователи нашли химические вещества. Позже правоохранители арестовали и третьего брата, который находился в Дитценбахе.

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