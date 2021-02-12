За неделю в Дании и Германии задержали 14 подозреваемых в подготовке теракта

Сообщается, что за прошедшую неделю в Дании было арестовано 13 человек за приобретение огнестрельного оружия и компонентов для изготовления взрывчатых веществ. Их подозревают в планировании теракта в Дании или Германии.

При этом, по данным датского издания cphpost.dk, всего задержаны 14 человек, семерым из которых уже избрали меру пресечения - они останутся под стражей до 2 марта. Судебное заседание состоялось в закрытом режиме с усиленной охраной.

Еще шесть подозреваемых останутся под стражей до 23 февраля - две женщины и четыре мужчины. Одного мужчину арестовали в Германии.

Вероятно, большинство задержаний было осуществлено во время операции в Зеландии в выходные 6-8 февраля.