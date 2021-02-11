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Запобігли можливому теракту: у Німеччині та Данії затримали трьох сирійців

Новость на русском → Берлін, Четвер 11 лютого 2021 21:39
Запобігли можливому теракту: у Німеччині та Данії затримали трьох сирійців Фото: поліція Німеччини (pixabay)
Автор: Дмитро Левицький

Поліцейські Німеччини та Данії, можливо, запобігли теракту в Європі. Правоохоронці затримали трьох сирійців, які можуть бути пов'язаними з "Ісламською державою".

Про це повідомило німецьке агентство Der Spiegel.

За даними агентства, на вихідних правоохоронці двох країн заарештували трьох сирійських братів. Розслідуванням справи вже зайнялася прокуратура Наумбурга. Сирійців звинувачують у підготовці "серйозного акту насильства, що загрожує державі".

Минулого тижня поліція Німеччини отримала інформацію про підозріле інтернет-замовлення від 33-річного сирійця з Данії. Він замовив у Польщі п’ять кілограмів сірки та п’ять кілограмів алюмінієвого порошку, які використовують для виготовлення бомб, на адресу свого брата в німецькому Дессау.

Правоохоронці обшукали квартиру в Дессау, але не знайшли там замовлених хімікатів. Однак під час обшуків виявили кілограми петард, запобіжників та інших піротехнічних засобів, а також саморобний прапор "Ісламської держави".

Мешканця квартири в Дессау, 36-річного сирійця, поліція затримала в неділю в Данії. Його затримали разом з братом. Саме тоді, як пише Spiegel, слідчі знайшли хімічні речовини. Пізніше правоохоронці арештували і третього брата, який перебував у Дітценбаху.

Правоохоронці вважають, що запобігли масштабному теракту, але поки незрозуміло, він мав статися в Німеччини чи Данії, чи взагалі в іншій країні.

Нагадаємо, сьогодні в Київській області спецпризначенці СБУ затримали терористів "Ісламської держави", які переховувалися на території України. У помешканні терористів знайшли вибухівку та заряди до гранатомету.

Додамо, наприкінці січня в Багдаді стався серйозний подвійний теракт, відповідальність за який взяла "Ісламська держава".

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