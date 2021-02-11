Запобігли можливому теракту: у Німеччині та Данії затримали трьох сирійців

Поліцейські Німеччини та Данії, можливо, запобігли теракту в Європі. Правоохоронці затримали трьох сирійців, які можуть бути пов'язаними з "Ісламською державою".

За даними агентства, на вихідних правоохоронці двох країн заарештували трьох сирійських братів. Розслідуванням справи вже зайнялася прокуратура Наумбурга. Сирійців звинувачують у підготовці "серйозного акту насильства, що загрожує державі".

Минулого тижня поліція Німеччини отримала інформацію про підозріле інтернет-замовлення від 33-річного сирійця з Данії. Він замовив у Польщі п’ять кілограмів сірки та п’ять кілограмів алюмінієвого порошку, які використовують для виготовлення бомб, на адресу свого брата в німецькому Дессау.

Правоохоронці обшукали квартиру в Дессау, але не знайшли там замовлених хімікатів. Однак під час обшуків виявили кілограми петард, запобіжників та інших піротехнічних засобів, а також саморобний прапор "Ісламської держави".

Мешканця квартири в Дессау, 36-річного сирійця, поліція затримала в неділю в Данії. Його затримали разом з братом. Саме тоді, як пише Spiegel, слідчі знайшли хімічні речовини. Пізніше правоохоронці арештували і третього брата, який перебував у Дітценбаху.