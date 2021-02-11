Запобігли можливому теракту: у Німеччині та Данії затримали трьох сирійців
Поліцейські Німеччини та Данії, можливо, запобігли теракту в Європі. Правоохоронці затримали трьох сирійців, які можуть бути пов'язаними з "Ісламською державою".
За даними агентства, на вихідних правоохоронці двох країн заарештували трьох сирійських братів. Розслідуванням справи вже зайнялася прокуратура Наумбурга. Сирійців звинувачують у підготовці "серйозного акту насильства, що загрожує державі".
Минулого тижня поліція Німеччини отримала інформацію про підозріле інтернет-замовлення від 33-річного сирійця з Данії. Він замовив у Польщі п’ять кілограмів сірки та п’ять кілограмів алюмінієвого порошку, які використовують для виготовлення бомб, на адресу свого брата в німецькому Дессау.
Правоохоронці обшукали квартиру в Дессау, але не знайшли там замовлених хімікатів. Однак під час обшуків виявили кілограми петард, запобіжників та інших піротехнічних засобів, а також саморобний прапор "Ісламської держави".
Мешканця квартири в Дессау, 36-річного сирійця, поліція затримала в неділю в Данії. Його затримали разом з братом. Саме тоді, як пише Spiegel, слідчі знайшли хімічні речовини. Пізніше правоохоронці арештували і третього брата, який перебував у Дітценбаху.
Правоохоронці вважають, що запобігли масштабному теракту, але поки незрозуміло, він мав статися в Німеччини чи Данії, чи взагалі в іншій країні.
Нагадаємо, сьогодні в Київській області спецпризначенці СБУ затримали терористів "Ісламської держави", які переховувалися на території України. У помешканні терористів знайшли вибухівку та заряди до гранатомету.
Додамо, наприкінці січня в Багдаді стався серйозний подвійний теракт, відповідальність за який взяла "Ісламська держава".