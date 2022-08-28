"Тиждень буде активним": Зеленський анонсував важливі візити партнерів до України

Наступного тижня заплановані важливі візити партнерів до України. Робота над новими санкціями проти Росії та пакетами підтримки для ЗСУ триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Готуємося до нового тижня - він буде дуже активним. Заплановані важливі візити партнерів до України. Поновлю практику звернень до держав і народів, які нас підтримують", - зазначив український лідер.

Зеленський розповів, що триває робота над тим, аби були нові обмеження для Росії за війну та щоб були нові пакети підтримки для наших захисників, для нашої держави.

"Оборонна підтримка - зброя й снаряди, фінансова підтримка, політична, інформаційна, підтримка нашої відбудови. Щодня кожен державний посадовець має демонструвати результат у своїй зоні відповідальності", - наголосив президент.

Він додав, що тільки робота на результат дає право обіймати державні посади. За його глави держави, це мають пам'ятати всі, хто був наділений владою.