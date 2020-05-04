Міжбанк відкрився курсом долара нижче психологічного рівня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує дешевше 27 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 4 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійок до 26,9750 гривень за долар, курс купівлі до 26,9450 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 29,48 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,9450 - 26,9750 грн/долар, євро 29,4562 - 29,4863 грн/євро, російський рубль 0,3566 - 0,3572 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9450 26,9750 EUR/UAH 29,4562 29,4863 RUB/UAH 0,3566 0,3572

Нагадаємо, 30 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9400 - 26,9700 грн/долар, євро 29,2595 - 29,2894 грн/євро, російський рубль 0,3639 - 0,3645 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,95 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 травня встановлено на такому рівні: 26,9592 гривень за 1 долар (-0,0122 грн). При цьому курс долара на 30 квітня становить 26,9714 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 27-4 травня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 115,5 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти. Таким чином, чиста купівля зросла в чотири рази порівняно з 28,6 млн доларів тижнем раніше. Всього за квітень НБУ поповнив резерви на 723,8 млн доларів.