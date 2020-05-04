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Міжбанк відкрився курсом долара нижче психологічного рівня

Новини » Економіка     04.05.2020 - 10:58
Міжбанк відкрився курсом долара нижче психологічного рівня
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує дешевше 27 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 4 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійок до 26,9750 гривень за долар, курс купівлі до 26,9450 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 29,48 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,9450 - 26,9750 грн/долар, євро 29,4562 - 29,4863 грн/євро, російський рубль 0,3566 - 0,3572 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,9450

26,9750

EUR/UAH

29,4562

29,4863

RUB/UAH

0,3566

0,3572

Міжбанк відкрився курсом долара нижче психологічного рівня

Нагадаємо, 30 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9400 - 26,9700 грн/долар, євро 29,2595 - 29,2894 грн/євро, російський рубль 0,3639 - 0,3645 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,95 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 травня встановлено на такому рівні: 26,9592 гривень за 1 долар (-0,0122 грн). При цьому курс долара на 30 квітня становить 26,9714 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 27-4 травня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 115,5 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти. Таким чином, чиста купівля зросла в чотири рази порівняно з 28,6 млн доларів тижнем раніше. Всього за квітень НБУ поповнив резерви на 723,8 млн доларів.

Нижче за психологічну відмітку: НБУ на 4 травня знизив офіційний курс долара НБУ показав залежність інфляції від курсу долара
Теми: Курс долара
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