У Новий рік біля кордонів України 2000 військових РФ перебуватимуть на бойовому посту

У новорічну ніч на бойовому посту перебуватиме близько двох тисяч російських солдатів загальновійськової армії. Мова йде про Західний військовий округ РФ, який межує з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ .

"Майже 2 тисячі військовослужбовців загальновійськової армії Західного військового округу в новорічну ніч будуть перебувати на бойовому посту в частинах та з'єднаннях, дислокованих у Курській, Воронезькій, Білгородській, Смоленській, Брянській та Московській областях", - йдеться в повідомленні.

За даними російського Міноборони, бойове чергування нестимуть, зокрема, військовослужбовці танкових, мотострілецьких, артилерійських, ракетних, інженерних, радіотехнічних та інших підрозділів загальновійськової армії округу.

Крім цього, військовослужбовці зенітно-ракетних підрозділів разом із фахівцями РЕБ охоронятимуть повітряний простір.

"Особлива увага приділятиметься недопущенню диверсії у парках бойових машин, складах, арсеналах, вузлах зв'язку та пунктів управління загальновійськової армії ЗВО.

Також, за інформацією прес-служби, на території гарнізонів, де дислокуються частини та з'єднання загальновійськової армії ЗВО буде "забезпечено спільну роботу чергових підрозділів протидії тероризму, військової поліції та військової автоінспекції".