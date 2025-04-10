Небо, море и не только. "Коалиция решительных" назвала четыре цели для сил в Украине

Во время открытия встречи "коалиции решительных" Хили поблагодарил более 200 военных планировщиков из 30 стран, которые работают над возможностью "поставить Украину в максимально сильное положение для защиты ее суверенитета и сдерживания любой дальнейшей российской агрессии".

Министр добавил, что планы коалиции хорошо проработаны, поставлены четкие цели:

обеспечить безопасное небо;

обеспечить безопасное море;

обеспечить мир на суше;

поддержать украинские вооруженные силы, чтобы " они стали самым сильным сдерживающим фактором".

"Наши силы по обеспечению безопасности Украины будут представлять собой надежный и заслуживающий доверия механизм обеспечения безопасности, чтобы любой мир, достигнутый в результате переговоров, принес то, что обещал президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.), - прочный мир для Украины", - уточнил министр.

Хили заверил, что коалиция "не может поставить под угрозу мир, забыв о войне", поскольку Украине необходима дополнительная поддержка.

"Мы активизируемся. Мы настроены серьезно. Мы посылаем сигнал президенту Путину (российскому диктатору Владимиру Путину - ред.), министру обороны Умерову (главе Минобороны Украины Рустему Умерову - ред.) и украинскому народу. Мы стоим с вами в борьбе, и мы будем стоять с вами в мире", - добавил он.

Умеров о "коалиции решительных"

Министр обороны Украины Рустем Умеров в свою очередь отметил, что "коалиция решительных" - это новый формат долгосрочной поддержки Украины и безопасности в Европе. В коалицию вошли страны, которые готовы работать для устойчивого и долгосрочного мира.

Также это шаг к модернизации архитектуры безопасности в Европе - адекватный ответ на угрозу со стороны России.