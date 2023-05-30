В небе над Киевом сбили более 20 дронов. Власти сообщили о последствиях падения обломков

"По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников рашистов", - сообщил чиновник.

Нынешняя воздушная атака на Киев стала уже 17-й с начала мая, и была предварительно осуществлена исключительно ударными дронами типа "Shahed".

"Нападение было массировано, по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась почти 3 часа", - отмечает руководитель КГВА.

Он добавил, что за последние 24 часа РФ совершила уже 3 нападения на столицу Украины. При чем противник постоянно меняет оружие для атаки, после комбинированного ракетно-дронового, а затем баллистического, агрессор применил исключительно БпЛА.

По уточняемой информации, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.

"Враг продолжает атаковать столицу. Этой ночью взрывы прогремели во многих районах города. Один человек погиб", - информирует Кличко.

Данные о последствиях

В Голосеевском районе: из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Эвакуировано более 20 жителей. Предварительно, 1 человек погиб, 3 травмированы . Вероятно, разрушены перекрытия между этажами, ведутся поисковые работы в отношении людей под возможными завалами.

. Вероятно, разрушены перекрытия между этажами, ведутся поисковые работы в отношении людей под возможными завалами. В Печерском районе обломками повредило автомобили.

В Дарницком районе в результате падения обломков загорелся частный дом. Также повреждены припаркованные автомобили.

В Днепровском районе горящие обломки упали на зеленую зону.

В Подольском горящие обломки упали на нежилую застройку.

В Святошинском районе обломки упали на территорию одного из предприятий.

"На всех местах работают экстренные службы", - отмечает Попко.

Нова ночная атака на Киев

Нынешняя атака РФ на столицу Украины стала уже 17-й по счету с начала мая. Да, враг сейчас устраивает ежедневные удары по Киеву, используя как ударные БПЛА "Шахед", так и ракеты. В Воздушных силах ВСУ считают, что РФ смогла накопить ресурсы, и активизировала ночные ракетные и дроновые атаки на Украину.

Так, вчера во время масштабной атаки все воздушные цели противника были сбиты нашей ПВО, а обломки были найдены в нескольких районах Киева. При этом днем в понедельник, 29 мая, произошла еще одна атака - в столице после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. Власти сообщили о работе ПВО.

В Генштабе ВСУ заявили, что РФ выпустила по столице 11 ракет из ОТРК "Искандер", часть из них - баллистические. Силы ПВО уничтожили все цели, а обломки ракет упали в нескольких районах города.

О том, почему Россия все чаще бьет по столице и чего она добивается, - читайте в материале РБК-Украина.