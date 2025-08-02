Эти 4 знака Зодиака накроет радостью и вдохновением: кому повезет в ближайшие дни

В воскресенье, 3 августа, Луна переходит в знак Стрельца, что станет особым периодом для нескольких знаков Зодиака. Они почувствуют мощный приток положительной энергии и вдохновения от Вселенной.

Как сообщает РБК-Украина , гороскоп на 3 августа обещает ощущение свободы, легкости и надежды Льву, Деве, Стрельцу и Водолею.

Лев

Луна в Стрельце усилит вашу уверенность в себе. Вы чувствуете, что способны достичь любых вершин и наконец-то получите заслуженное признание.

Этот день принесет награду за стойкость и верность себе. Вас накроет ощущение свободы и доверия. Наслаждайтесь моментом, ведь события в жизни будут складываться в вашу пользу.

Дева

Если раньше вы чувствовали усталость, то эта Луна принесет заряд энергии. Ключ к успеху для вас лежит через способность отпускать контроль.

Доверьтесь жизни. Не надо изучать все детали - иногда новые возможности могут появиться неожиданно. Будьте открыты к новому.

Стрелец

Вас озарит вдохновение, которое поможет достичь творческого прорыва. Займитесь любимым хобби или профессиональным развитием. Это идеальное время для реализации смелых идей.

Кроме того, скоро ваш труд начнет приносить заслуженные плоды. Звезды пророчат вам признание и удовлетворение.

Водолей

Этот день подарит возможность решить важные вопросы и двигаться дальше с новой уверенностью. Не бойтесь принимать помощь и поддержку - она принесет новые возможности.

В целом день подарит ощущение гармонии и обновления. Обращайте внимания на знаки - где-то скрывается подсказка по вопросу, который вас давно беспокоил.