"Небесный щит". Зеленский договорился обсудить создание коалиции самолетов на "Рамштайне"

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидерами европейских стран. В частности, был поднят вопрос создание коалиции боевых самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.
По его словам, в ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с началом тренировки украинских пилотов на самолетах F-16 и других типов.
"Договорились после предстоящих консультаций с американской стороной продолжить работу над официальным решением о создании коалиции боевых самолетов "Небесного щита Украины" на следующей встрече в формате "Рамштайн", - написал Зеленский.
Также лидеры обсудили вопросы будущих поставок самолетов и создания необходимой для них инфраструктуры.
Отметим, что точная дата очередной встречи в формате “Рамштайн”, на которой союзники Украины обсуждают предоставление военной помощи, пока неизвестна. При этом предыдущая такая встреча произошла 25 мая.
Напомним, президент США Джо Байден несколько недель назад поддержал начало обучение украинских пилотов на F-16. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, это событие стало началом для авиационной коалиции.
При этом официальное решение о создании такой коалиции, которая займется поставками западных истребителей в Украину, пока не принимали.
Передача самолетов может начаться после завершения обучения украинских пилотов. По неподтвержденным данным, такие тренировки могут продлиться около четырех месяцев.
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