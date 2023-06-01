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"Небесный щит". Зеленский договорился обсудить создание коалиции самолетов на "Рамштайне"

Фото: президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с европейскими лидерами (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидерами европейских стран. В частности, был поднят вопрос создание коалиции боевых самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.

По его словам, в ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с началом тренировки украинских пилотов на самолетах F-16 и других типов.

"Договорились после предстоящих консультаций с американской стороной продолжить работу над официальным решением о создании коалиции боевых самолетов "Небесного щита Украины" на следующей встрече в формате "Рамштайн", - написал Зеленский.

Также лидеры обсудили вопросы будущих поставок самолетов и создания необходимой для них инфраструктуры.

Отметим, что точная дата очередной встречи в формате “Рамштайн”, на которой союзники Украины обсуждают предоставление военной помощи, пока неизвестна. При этом предыдущая такая встреча произошла 25 мая.

F-16 для Украины

Напомним, президент США Джо Байден несколько недель назад поддержал начало обучение украинских пилотов на F-16. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, это событие стало началом для авиационной коалиции.

При этом официальное решение о создании такой коалиции, которая займется поставками западных истребителей в Украину, пока не принимали.

Передача самолетов может начаться после завершения обучения украинских пилотов. По неподтвержденным данным, такие тренировки могут продлиться около четырех месяцев.

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