В небі над Лос-Анджелесом загорівся літак

Двигун літака Boeing 777 авіакомпанії Philippine Airlines загорівся після зльоту, через щочого авіалайнер був змушений повернутися в аеропорт Лос-Анджелеса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBSLA.



Рейс 113 прямував в Манілу, на борту перебувало 347 пасажирів. Він вилетів з міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса 21 листопада близько 11:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом).

За словами одного з пасажирів, після зльоту в салоні були чутні чотири сильних удари, а правий двигун "вибухнув і був охоплений полум'ям". Через це деякі пасажири почали кричати.

Приблизно через годину після зльоту авіалайнер приземлився в аеропорту відправлення. За словами представника повітряної гавані, займання двигуна сталося через механічну несправність.



Ніхто з пасажирів рейсу не постраждав. Вони були пересаджені на інший літак.



Інцидент було видно з землі, його знімали на відео жителі Лос-Анджелеса. На кадрах видно, що з двигуна літака вириваються язики полум'я.

Нагадаємо, вдень 21 листопада одеський аеропорт припиняв вильоти і посадки через поломку літака. У приватного літака Gulfstream G150, який виконував рейс Дубай, на зльоті підломилася стійка шасі.

Увечері 21 листопада в міжнародному аеропорту "Одеса" сталося друга НП - Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines під час посадки зламав стійку переднього шасі. Через інцидент аеропорт "Одеса" припинив польоти до 01:00 22 листопада.

Раніше повідомлялося, що у літака президента України Володимира Зеленського при підготовці до вильоту з Харкова відмовив двигун. За даними місцевих ЗМІ, поломка сталася з технічних причин. У зв'язку з цим виліт Зеленського до Миколаєва перенесли на три години, поки по президента не прибув резервний борт.