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У небі над Канадою зіткнулися два літаки з пасажирами

Новини » Надзвичайні події     15.06.2020 - 05:12
У небі над Канадою зіткнулися два літаки з пасажирами
Фото: літак впав в річку в Оттаві (Twitter/cbc)

Один невеликий літак впав у воду, інший аварійно сів - жертв немає

У небі над столицею Канади, Оттавою, зіткнулися два невеликих пасажирських літака. При цьому екіпажам та пасажирам вдалося вижити.

Про це повідомляє CBC.

На борту першого літака перебував 70-річний пілот. Його повітряне судно після зіткнення в повітрі з іншим літаком впало в річку Оттава неподалік затоки Констанс.

Очевидці одразу ж зателефонували в службу 911. До місця події попрямували кілька човнів і допомогли врятувати пілота. Зараз він лікується у медпрацівників від дрібних травм.

На борту іншого літака було четверо людей, серед них дитина. Повітряному судну вдалося благополучно приземлитися в аеропорту Арнприора. Правда, літак все ж отримав пошкодження носового колеса при аварії.

Тим не менш, всі пасажири і екіпаж залишилися неушкодженими. Зараз цей інцидент розслідує Рада з безпеки транспорту Канади.

Фото: літак впав в річку в Оттаві (Twitter/cbc)

Нагадаємо, на початку травня в аеропорту Дохи, столиці Катару, через сильний шторм зіткнулися два пасажирських літаки Qatar Airways.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України КанадаЛітак
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