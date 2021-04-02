"Не чекаємо символічного дзвінка": в ТКГ відреагували на концентрацію військ РФ

Прес-секретар делегації Києва до контактної групи по врегулюванню ситуації в Донбасі Олексій Арестович заявив, що в Києві не чекають символічного розмови між українським лідером Володимиром Зеленським і його американським колегою Джо Байденом. Переговори політиків повинні бути наповнені реальним змістом.

"Ми не школярі молодших класів, ми найбільша країна в Європі, де-факто правий фланг НАТО, ми не вимагаємо символічних дзвінків", - сказав Арестович.

Він підкреслив, що в рамках розмов на дипломатичному рівні глав держав повинні вирішувати низку конкретних питань".

Раніше в Офісі президента України заявили, що організація спільних навчань Збройних сил України з військовими НАТО сприятиме стабілізації ситуації з безпеки в регіоні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що нинішня ескалація на Донбасі з боку Російської Федерації є найбільш системною і масштабною за останні роки.