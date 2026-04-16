"Не заслуживает никакого смягчения санкций": Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ

"Еще одна ночь, которая доказывает, что Россия не заслуживает любого смягчения глобальной политики и снятия санкций. Россия делает ставку на войну, и именно таким должен быть ответ - нужно защищать жизнь всеми силами и нужно давить ради мира тоже всеми силами", - отметил Зеленский.

Он поблагодарил Германию, Норвегию и Италию, с которыми мы уже достигнуты договоренности о поддержке украинской противовоздушной обороны, и сообщил о работе с Нидерландами по дополнительным поставкам.

Утром президент заслушал доклад командующего Воздушных сил ВСУ.

Россия запустила по Украине почти 700 дронов за день и вечер 15 апреля и за эту ночь. Также были ракеты: 19 баллистических и еще крылатые ракеты этой ночью. Большинство баллистики - против Киева.

"Удалось сбить 636 дронов и часть ракет. К сожалению, не все. Есть попадания и повреждения обычных домов. К сожалению, есть погибшие в Одессе, Киеве и Днепре. Среди погибших - мальчик, 12 лет ему было. Мои соболезнования родным и близким... По состоянию на это время известно и о 100 раненых из-за одной этой российской массированной атаки", - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что никакой нормализации такой России быть не может. Давление на Россию должно работать. Также важно вовремя выполнять каждое обещание помощи для Украины.

"Есть много политических обязательств партнеров, которые уже были озвучены, но еще не реализованы. В том числе в формате "Рамштайн" и на двусторонней основе. Поручил командующему Воздушных сил связаться с теми партнерами, которые ранее давали обещания по ракетам для Patriot и других систем. Ожидаю доклад по результатам", - добавил Зеленский.