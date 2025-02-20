"Не так уж и далеко". Трамп сделал заявление о Третьей мировой войне

Трамп указал на продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке и в Украине и подчеркнул, что "собирается положить этому конец".

"По всему миру я быстро двигаюсь к прекращению войн, урегулированию конфликтов и восстановлению мира на планете - я хочу мира, и я не хочу видеть, как ... всех убивают", - сказал он.

Президент США заявил, что Третья мировая война "не так уж и далеко". Но он заверил, что не допустит глобальной войны.

"Никому не выгодна Третья мировая война, и вы не так уж и далеко от нее, скажу вам прямо сейчас, вы не так уж и далеко. Если бы у нас была администрация (Байдена, - ред.) еще один год, вы были бы в Третьей мировой войне, а сейчас этого не произойдет", - считает Трамп.