"Не треба виводити гроші": Зеленський заявив про стабілізацію курсу гривні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що курс гривні до долара стабілізувався. Закликав не виводити кошти з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента на брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Що стосується гривні, я вважаю, що ми ситуацію втримали, незважаючи на ту паніку, хвилю. Я вважаю, ми заспокоїли ринки. Ми бачимо йде зміцнення нацвалюти... Не треба виводити гроші", - сказав він.