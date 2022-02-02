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"Не треба виводити гроші": Зеленський заявив про стабілізацію курсу гривні

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Україна, Середа 02 лютого 2022 12:48
"Не треба виводити гроші": Зеленський заявив про стабілізацію курсу гривні Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський вважає, що курс гривні до долара стабілізувався. Закликав не виводити кошти з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента на брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Що стосується гривні, я вважаю, що ми ситуацію втримали, незважаючи на ту паніку, хвилю. Я вважаю, ми заспокоїли ринки. Ми бачимо йде зміцнення нацвалюти... Не треба виводити гроші", - сказав він.

Нагадаємо, населення України в січні 2022 року купило в банках готівкової та безготівкової валюти на 250 млн доларів.

Відзначити, Національний банк України у січні 2022 року продав на міжбанку 1,5 млрд доларів для збалансування валютного ринку. У той же час НБУ не збирається повторювати помилок минулого і тримати фіксований курс.

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