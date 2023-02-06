"Не верьте вбросам врага". Глава Купянского района рассказал о ситуации

"Все контролируемо, все на местах, каждый выполняет свои задачи. Все слухи распространяет враг. Это информационные атаки. Ситуация по состоянию на данный момент без изменений, ВСУ контролируют ситуацию", - сказал Конашевич.

Он подчеркнул, что наблюдается накопление россиянами определенных сил. Однако говорить о том, что оккупанты готовятся к наступлению - пока рано. Также он заявил, что среди гражданского населения не наблюдается повышения спроса на эвакуацию.

"5 февраля эвакуировали 10 человек. Ситуация равная, нельзя сказать, что больше людей или меньше хотят эвакуироваться. Была куча звонков, которые были обеспокоены вбросом. Мы пытаемся успокоить людей. Если возникнут какие-то ситуации, людей сообщим, люди будут знать. Динамика обстрелов" увеличилась месяц назад, остается на том же уровне. В основном бьют из артиллерии. За последнюю неделю изменений нет", - сказал он.