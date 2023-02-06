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"Не верьте вбросам врага". Глава Купянского района рассказал о ситуации

Фото: президент Владимир Зеленский (wikipedia)
Автор: Наталья Кава

Вооруженные Силы Украины полностью контролируют ситуацию в Купянском направлении. Информация о его повторном увлечении россиянами - является фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы администрации Купянского района Андрея Канашевича.

"Все контролируемо, все на местах, каждый выполняет свои задачи. Все слухи распространяет враг. Это информационные атаки. Ситуация по состоянию на данный момент без изменений, ВСУ контролируют ситуацию", - сказал Конашевич.

Он подчеркнул, что наблюдается накопление россиянами определенных сил. Однако говорить о том, что оккупанты готовятся к наступлению - пока рано. Также он заявил, что среди гражданского населения не наблюдается повышения спроса на эвакуацию.

"5 февраля эвакуировали 10 человек. Ситуация равная, нельзя сказать, что больше людей или меньше хотят эвакуироваться. Была куча звонков, которые были обеспокоены вбросом. Мы пытаемся успокоить людей. Если возникнут какие-то ситуации, людей сообщим, люди будут знать. Динамика обстрелов" увеличилась месяц назад, остается на том же уровне. В основном бьют из артиллерии. За последнюю неделю изменений нет", - сказал он.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о якобы "увлечении" Купянска Харьковской области российскими оккупантами. Эта информация является фейком, такие "вбрасывания" являются провокацией и не соответствуют действительности.

Как сообщалось, украинские воины полностью освободили город Купянск Харьковской области 16 сентября.

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