"Не исключать никого". Келлог объяснил свой подход к урегулированию в Украине

"Президент Трамп менее 30 дней в офисе. И за последние 30 дней мы достигли большего, чем предыдущая администрация за три года. Когда было сказано, что надо сделать все, чтобы завершить войну, Трамп немного по-другому на это смотрит. Он смотрит с точки зрения гуманности человека", - сказал Келлог.

По его словам, потери на украинской стороне в три раза превышают то, что США потеряли во время Корейской войны и войны во Вьетнаме.

"Если мы посмотрим на Мариуполь, представьте себе полностью разрушенный Денвер - это такой уровень разрушений. И президента Трамп говорит, что мы должны это прекратить. И на этой конференции мы видим, что люди начинают понимать, что мы должны это остановить", - отметил спецпредставитель.

Келлог подчеркнул, что нужно обеспечить украинский суверенитет и чтобы Украина была защищена в своих правах. По его мнению, в этом важный процесс - общение с европейскими союзниками.

"Какую роль они (европейцы, - ре.) будут играть - конечно, важную. Мы сами этого не можем это сделать, для долгосрочного мира нельзя исключать президента Зеленского, никого. Потому что без этого не получится. Это часть процесса, который я использую, это то, что происходит в нашем общении с союзниками", - подчеркнул Келлог.