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"Не выдача желаемого за действительное". Мельник объяснил, зачем Украине подлодка

Фото: Андрей Мельник, замглавы МИД Украины (flickr by Hubert Burda Media)
Автор: Иван Носальский

Украине действительно нужна немецкая подлодка, поскольку при помощи такой техники она сможет "держать в узде" весь Черноморский флот РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра иностранных дел и экс-посла в Германии Андрея Мельника в Twitter.

"Дорогие немецкие друзья, комментарий о немецких субмаринах. Это не выдача желаемого за действительное, а мой личный опыт. Как генеральный консул в Гамбурге, я был на борту U-212A на морской базе Эккернферде в 2008 году. Действительно огромная! Один адмирал сказал мне: вам нужна всего одна подлодка, чтобы держать российский Черноморский флот в узде", - отметил он.

Напомним, ранее Мельник призвал Германию передать Украине подлодку, при помощи которой она сможет выгнать флот РФ из Черного моря.

Также мы писали, что Мельник призвал Германию начать поставки в Украину истребителей Panavia Tornado и Eurofighter Typhoon и боевых кораблей.

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