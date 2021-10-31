"Не важливо на якому рівні". Росія пропонує провести нормандську зустріч

"Ми сенс бачимо не в якомусь заході, а в його змістовному наповненні. Наші пропозиції про те, як можна було б змістовно підготувати контакт в нормандському форматі, - не важливо, на якому рівні - ми передали нашим колегам, очікуємо від них реакції. Тому що, коли вони говорять, що "потрібно швидше зустрічатися", вони нам своє бачення очікуваних результатів досі не передавали", - заявив Лавров.