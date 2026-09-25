"Не стоит относиться легкомысленно": Боднар предупредил о заявлениях Польши по Бандере

"Не стоит относиться легкомысленно"

По словам Боднара, заявления польских политиков о том, что Украина не сможет вступить в Евросоюз из-за отношения к Бандере, нельзя рассматривать как позицию отдельных маргинальных групп.

"К этой теме не стоит относиться легкомысленно. Мы на самом деле сталкиваемся с консолидированным общественным мнением в Польше относительно трагических событий Второй мировой войны, которое разделяют представители разных политических сил, общественных движений, организаций и подавляющая часть общества", - отметил посол.

Посол отметил, что в Польше сформировалось собственное восприятие этих событий. При этом УПА, Бандера и Шухевич там однозначно воспринимаются крайне негативно.

Историю предлагают изучать комплексно

Боднар считает, что для объективного изучения прошлого необходима продолжительная работа историков и политиков, доступ к архивным материалам и их исследование. По его словам, важно рассматривать события на Волыни не только с позиции одной стороны.

Он также заявил, что в польском публичном пространстве сейчас преобладает польское видение истории. Украина, в свою очередь, должна рассказывать о событиях, которые, по мнению посла, остаются недостаточно представленными в Польше.

Речь идет, в частности, о преступлениях против украинцев, карательных акциях, пацификации, ревиндикации и операции "Висла".

При этом Боднар подчеркнул, что Украина должна изучать и преступления украинских формирований против польского гражданского населения.

"Преступления против гражданского населения – это военные преступления. Мы должны осуждать преступления против гражданского населения независимо от национальности тех, кто их совершил. Такие преступления не имеют оправдания", - отметил Боднар.

Посол также отметил разницу в оценках количества жертв. В Польше распространена оценка в 100 тысяч польских погибших, тогда как историк украинского происхождения Игорь Галагида оценивал количество жертв с украинской стороны примерно в 30 тысяч.

Боднар заявил, что Украина продолжит представлять свои исследования и обсуждать разные взгляды на эти события "с уважением и без конфронтации".